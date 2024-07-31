Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 10:59
%40 engelli raporu ile malulen emeklilik

Yüzde 40 raporla, şartların uygunluğu halinde(çalıştığın yıl ve hizmet süresi vb.)SGK ya başvurup kendi isteğimizle dilekçe yazıp emekli olabilir miyiz? Normalde memurlukta oluyor ama bize memur demeye bin şahit. Başından geçen, duyan, gören varsa yardımcı olursa sevinirim.


Bankamatikmemur
Aday Memur
31 Temmuz 2024 11:40

Vergi indirimi al maliyeye başvurup sonrasında yeterli sigorta süren varsa olursun maaş 12 500 olur 5510 memursan

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