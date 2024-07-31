Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 10:59
Yüzde 40 engelli rapor
Yüzde 40 raporla, şartların uygunluğu halinde(çalıştığın yıl ve hizmet süresi vb.)SGK ya başvurup kendi isteğimizle dilekçe yazıp emekli olabilir miyiz? Normalde memurlukta oluyor ama bize memur demeye bin şahit. Başından geçen, duyan, gören varsa yardımcı olursa sevinirim.

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