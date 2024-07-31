Yüzde 40 engelli rapor

Yüzde 40 raporla, şartların uygunluğu halinde(çalıştığın yıl ve hizmet süresi vb.)SGK ya başvurup kendi isteğimizle dilekçe yazıp emekli olabilir miyiz? Normalde memurlukta oluyor ama bize memur demeye bin şahit. Başından geçen, duyan, gören varsa yardımcı olursa sevinirim.

Yüzde 40 raporla, şartların uygunluğu halinde(çalıştığın yıl ve hizmet süresi vb.)SGK ya başvurup kendi isteğimizle dilekçe yazıp emekli olabilir miyiz? Normalde memurlukta oluyor ama bize memur demeye bin şahit. Başından geçen, duyan, gören varsa yardımcı olursa sevinirim.