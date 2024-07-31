Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Temmuz 2024 11:05
TEİAŞ promosyon
hangi banka ile anlaşmalı ve ne kadar promosyon?

TEİAŞŞŞ
Aday Memur
31 Temmuz 2024 11:19

Osmanlı Bankası ve 300 dirhem


fakir.adam
Şube Müdürü
31 Temmuz 2024 11:49

promozyon haramdır. teiaş elinin tersiyle iter promozyonu.


TEİAŞŞŞ
Aday Memur
31 Temmuz 2024 12:10

Hasta mısın sen almayanı görmedim ben

fakir.adam, 1 saat önce

promozyon haramdır. teiaş elinin tersiyle iter promozyonu.


TEİAŞŞŞ
Aday Memur
31 Temmuz 2024 12:14

İşin şakası promosyon gelecek yıl sonunda dolacak 22 mi ne almıştık kalan süre için 3-5 verirler sana çok birşey tutmaz. Banka da istemesek de vakıfbank. Zaten seneye de kurum kalmaz.

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