Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 11:12
Milletvekiline 2 ay tatil memuruna gün hesabıyla 1 aylık tatil.

adaletin gözü kör, kanun çıkarmayıp 1 ekimde izne ayrılan vekillerin aldıkları maaş kursaklarından geçmez olsun. 22 yıldır memur izin düzenlemesi beklerken boş boş işlerle uğraşıp 1 ekimde tatile çıktılar. millete vekalet edenler kesintisiz 2 ay tatil yaparken asil millet ve memurlar gün hesabı kurnazlığıyla ancak 1 ay tatil yapabiliyor.

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımPromosyon parası haram mı?P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Doğum sonrası ücretsiz izin hakkıAday memur yıllık izinÇalışma saatleri düzenlenmeyecek miTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!Memur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 1 çin seddi 1 küçük prens 2 arkasından konuşmak 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 1 kitap tavsiyesi 1 sanal 1 metazori 1 Yemek yaparken dans etmek 1

Son Haberler

Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetimBahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracakSon 20 yılda Türkiye UDY'lerden 262 milyar dolarlık pay aldı'Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecek'Kilis'te emekli polis, baba mesleği anahtarcılığı torunuyla sürdürüyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?