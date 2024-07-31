Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 11:53
Ebys tıklıyorum Dys geliyor

mebbisten ebys ye tıklıyorum dys acılıyor,yeni gelen evrakları nasil okuyacam(ögretmen)


Sevdim-Seni
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 11:55

Öğretmenlere ebys yok

Giremezsiniz


mustafakakac
Aday Memur
31 Temmuz 2024 11:56
artık evrak okuma falan yok o zaman

bahçesaray
Memur
31 Temmuz 2024 12:30
eylül de öğretmenlere bi düzenleme gelecek
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