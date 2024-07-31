Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 12:39
Dys ~ Ebys

Arkadaşlar biliyorsunuz dys kapandı ancak eski evraklar gözüküyor. Dysnin mantığı aynı mı ebys ile sadece isimler mi değişti? Yani ben okula bir dilekçe verdiğimde bunun ebys?ye işlenip işlenmediğini evrak numarasını nereden göreceğim? Mebbiste henüz gördüğüm kadarıyla ebys kısmı

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