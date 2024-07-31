Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 13:13
Mazarete tayini ve refakatçi izni hakkında bilgisi olan

merhaba, 2. tayin döneminde balıkesir erdeğin köyüne tayinim çıktı, okul aileme uzak olduğundan -annemin sürekli hastalığını mazaret göstererek- yarın başlayacak olan mazaret tayininde başvuru yapma hakkım var mıdır? sağlık kurulu raporu konusunu özel hastane ile görüştük, yeni alacağız, dolayısıyla mazaret sebebim yeni ortaya çıktı diyebilirim. yeni tayin olduğum için ya da özel hastane raporu olmasında her hangi bir sıkıntı var mı? ben kılavuz ya da mevzuattan okuyarak işin içinden çıkamadım, bilenler cevaplayabilir ya da yol gösterirse sevinirim. son olarak da acil bir durumda refakat izni için aynı rapor kullanılabiliyor mu yoksa onun ayrıca mı alınması gerekir?

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