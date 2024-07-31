Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 13:44
Eş durumu tayini belge ve başvuru formu imzaları

Çalıştığı şehrin dışında bulunan öğretmenlerin belgeleri e posta yoluyla gönderebileceği yazıyor kılavuzda peki elektronik başvuru formundan iki çıktı alınıp imzalanması ve birinin öğretmende birinin kurumda kalması hangi aşamada oluyor acaba birinci aşama başvurusunda mı yoksa tercihler yapıldıktan sonra mı? Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim çünkü şehir dışındayım ve hangi tarih aralığında bu işlem yapılıyor öğrenemedim

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