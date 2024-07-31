KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


31 Temmuz 2024 13:57
İkinci Üniversite
İkinci Üniversite kapsamında hangi bölümü önerirsiniz ?

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Türkçe öğretmenliği mi sosyal bilgiler öğretmenliği mi?

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