KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2024 14:18
Heyet raporu

Arkadaşlar heyet raporunu ayrıntılı anlatacak olan var mı? Neler olursa memuriyete engel? Mesela orta derece bel fıtığı engel oluyor mu

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