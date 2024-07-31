KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2024 14:26
Bilgisayar işletmenliği ile Bilgisayar kullanımı sertifikası aynı mı

Halk eğitimden aldığım bilgisayar kullanımı sertifikası bilgisayar işletmenliği sertifikası yerine geçer mi arkadaşlar

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