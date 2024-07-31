KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 14:45
Pomem önlisans alımı olacak mı?

Arkadaşlar Cb'nın muhabiri eylülde ki sınavdan sonra 2.500 kişi alınacak diyor pomem önlisans için sizce böyle bir şey mümkün mü ? Yoksa Pomem önlisans artık tarih mi olucak kaç ay geçti hala alım olacak mı yoksa kaldırıldı mı bir bilgi yok ? Bazı sayfalarda ise artık bir dönem Lisans bir dönem ise önlisans alınıcak deniyor ama tabi hepsi dedikodu.

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