Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 15:09
3600 ek gösterge neden verilmiyor

Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere eski ve yeni çalışma bakanları her şeyin hazır olduğunu en kısa zamanda verileceği konusunda açıklama yapılalı aylar geçti hala bir sonuç alınamadı.Ek göstergeyi alamayanların sayısı devlete yük getirecek oranda değilken bundan daha fazla yük getiren sendika ikramiyesinin hiç sözü verilmemişken çok kısa zamanda tekrar verildi.12500 tl nin altında kalan emekli maaşı hakkındaki düzenleme yapıldı.Ama her neyse defalarca sözü verlen ve hazır olduğu açıklanan 3600 ek gösterge neden neden verilmiyor?

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