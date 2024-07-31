Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


31 Temmuz 2024 15:13
tatilde güvence

Geçtiğimiz yaz İtalya'ya yaptığım seyahatte seyahat sağlık sigortasının ne kadar önemli olduğunu bizzat deneyimledim ve gerçekten çok memnun kaldım. Türkiye sigortadan yaptırdım açıkcası Sigortayı yaptırırken biraz masraflı olacağını düşünmüştüm ama yaşadığım olaylardan sonra çok daha mantıklı olduğunu anladım hastane masrafları oldukça yüksekti .https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/saglik-sigortalari/seyahat-saglik-sigortasi


çifteler
Aday Memur
31 Temmuz 2024 15:19

sigorta

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