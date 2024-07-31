Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 15:13
Geçici görevlendirmedeki personel askere giderse ne olur ?

Merhaba Geçici görevlendirmedeki personel bedelli olarak askere gittiğinde görevlendirmesi iptal mi olur ? dönüş dilekçesini görevlendirildiği kuruma mı yoksa asli kurumuna mı vermeli?

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