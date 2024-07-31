Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


31 Temmuz 2024 15:23
2 yıllıktan 4 yıllığa geçişte kademe decere

teknisyen olarak görev yapiyorum. teknik önlisans mezunu iken dgs ile kamu yönetimini bitirdim. ben 1 derece bekliyordum ama 2 kademe verildi..

önlisans bitirdiğimde 3 derece verilmişti. lisansa tamamlayınca 1 derece verilmiyormuydu arkadaşlar.

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