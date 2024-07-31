KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2024 15:26
Kpss 2024 Puan hesabı

GY 49D 8Y

GK 49D 6Y

Arkadaşlar puan olarak sapmadan dolayı 91 üstü gelme şansı var mı? 2022 ye göre 90,88 yapıyor.


desastreux
Şube Müdürü
31 Temmuz 2024 15:41

Tam benim planladığım ve istediğim netleri yapmışsınız. Maalesef benim bu kadar çıkmayacak. 91 üstü gelmesi kesin bence. Gelmezse beni bulun.


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
31 Temmuz 2024 15:52

Teşekkürler hocam inşallah bakalım

desastreux, 14 dk. önce

Tam benim planladığım ve istediğim netleri yapmışsınız. Maalesef benim bu kadar çıkmayacak. 91 üstü gelmesi kesin bence. Gelmezse beni bulun.

Toplam 2 mesaj

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