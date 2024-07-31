Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 15:39
4b personel ücretsiz doğum sonrası izni dilekçe örneği

Dilekçe örneği bulamadım, fesihten bahsetmemiz gerekiyor mu ücretsiz izin mi yazacağım örnek dilekçe bulabilmem mümkün mü

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