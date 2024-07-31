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31 Temmuz 2024 15:41
Adli sicil kaydı öğretmen olmaya engel mi?

Adli sicil kaydım var. Bu öğretmen olmaya engel mi?


aydınkolukısa
Aday Memur
31 Temmuz 2024 15:44

Adli sicil kaydı tek başına memur olmaya engel değil. Devlet memurları kanunu 48. maddede sayılan suçlardan olmalı. Bu sitede adli sicil kaydıyla ilgili her şey var. Okursan faydalı olacaktır. Her şeyi içinde bulabilirsin.

https://adlisicil.org/


baharsarıca
Aday Memur
31 Temmuz 2024 15:46

Teşekkür ederim bende okuyacağım.

aydınkolukısa, 11 dk. önce

Adli sicil kaydı tek başına memur olmaya engel değil. Devlet memurları kanunu 48. maddede sayılan suçlardan olmalı. Bu sitede adli sicil kaydıyla ilgili her şey var. Okursan faydalı olacaktır. Her şeyi içinde bulabilirsin.

https://adlisicil.org/

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