Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Temmuz 2024 16:00
Engelli kontenjanına nasıl dahil olunur?

sonradan engelli olduktan sonra vergi indirimi alan personel engelli kontejanına girdiğini nasıl öğrenebilir hitap kısmında nasıl gözüküyor engelli memur olanlar yazarsa memnun olurum

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