Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 16:13
Eşim özel sektör ben Öğretmen

Merhabalar eşim aynı şirkette 14 Yıldır çalışmakta aktif olarak, ancak ben İstanbul?da çalışıyorum diye yanıma yapmıştı geçişini İstanbul?a . Şimdi ise Zonguldak a tayin istemek istiyoruz. Totalde İstanbul?da da 3 yıldır çalışıyor. Önce o gidecek Zonguldak a, ardından ben eş durumu yapacağım. Ben eşim orda göreve başlamasını yapar yapmaz, yanına ilk tayin döneminde tayin isteyebiliyor muyum?


SINIF54
Şef
31 Temmuz 2024 16:35
isteyebilirsiniz hocam. Son 2 yılda sigortasının en az 365 gün yatıp yatmadıgına bakılıyor (yer farketmeksizin) ve görev yeri belgesi (yeni gittigi yer) yeni gideceginiz sehirde 1 gün bile çalışması yeterli

mlkbşk
Aday Memur
31 Temmuz 2024 16:49

Çok mutlu oldum çok teşekkür ederim &#128591;&#127995;

SINIF54, 51 dk. önce
isteyebilirsiniz hocam. Son 2 yılda sigortasının en az 365 gün yatıp yatmadıgına bakılıyor (yer farketmeksizin) ve görev yeri belgesi (yeni gittigi yer) yeni gideceginiz sehirde 1 gün bile çalışması yeterli
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