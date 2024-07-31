Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 16:45
Öğretmenin tam adı okul internet sitesinde tam olarak mı yayınlanmalıdır?

Öğretmenin adı okul web sitesinde tam olarak mı yazılmalıdır?Örneğin iki ismi olan öğretmen sadece isim ve soy ismiyle okul sitesinde yayınlanabilir mi? Bunun için bakanlığın bir kuralı , yönetmeliği vs var mıdır?

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