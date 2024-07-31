KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 16:56
İntervertebral disk bozuklukları

Birkaç sene önce bu adla bel fıtığı tanısı kondu ve egzersiz verdi doktorve sonrası yok. Bu polisliğe engel olur mu? Memurluğa engel olmaz ama polisliğe oluyor mu

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