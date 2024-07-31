Geçmişte Varlığı Bilinmeyen Genetik Hastalığın Mesleğe başladıktan sonra nüksetmesi dolayısı ile ilg

yaklaşık 6 yıllık polisim meslekte iken bir rahatsızlık sonucu genetik bir hastalığım olduğunu öğrendim ve ileride sağlık durumum için durum bildirire başvurup d dilimi aldım sgk hastalığın genetik olduğunu bu sebepten dolayı memuriyetten öncede olduğunun tıpbben tespiti yapılmıştır diyerek malüliyet vermedi.akabinde tarafıma ve sağlık kurumlara meslekten önce hastalığım varmı geçmişte diye yazı yazılmış bu tarz konulardan sorun yaşayan oldumu aramızda hiç yada sorun yaşarmıyım bilgi verebilen çıkarmı?

yaklaşık 6 yıllık polisim meslekte iken bir rahatsızlık sonucu genetik bir hastalığım olduğunu öğrendim ve ileride sağlık durumum için durum bildirire başvurup d dilimi aldım sgk hastalığın genetik olduğunu bu sebepten dolayı memuriyetten öncede olduğunun tıpbben tespiti yapılmıştır diyerek malüliyet vermedi.akabinde tarafıma ve sağlık kurumlara meslekten önce hastalığım varmı geçmişte diye yazı yazılmış bu tarz konulardan sorun yaşayan oldumu aramızda hiç yada sorun yaşarmıyım bilgi verebilen çıkarmı?