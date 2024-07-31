Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 17:50
ücretli izin

merhaba hocalarım.şu an hamileyim ve eylülün sonunda doğumum var.merak ettiğim konu şu : doğum öncesi iznimi sonraya aktarabilir miyim? normalde yazın fiilen çalışmadığım için aktaramıyorum olarak biliyordum fakat bir hocamız eylülde 1 gün bile çalışsan doğum öncesi hakkını sonraya aktarabilirsin dedi.bu konuda net bilgisi olanlar yazarsa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2.il ici sonucunu aciklayan illerArtan müdür yardımcıları istifalarıDoğum izni..İl içi açık olan okula atama yapılmamasıÖğretmenlik meslek kanunu sonbahara kaldı...Ücretli öğretmenlikMeslekten atılmak için daha ne yapayımSağlık durumu mazeretiYeniden idarecilikMEB'e Çağrı Başöğretmenlik ve uzmanlık emekliliğe sayılsın.

Sözlük

Bugün olanlar 1 günlerin kısalması 1 Blame the Game 2024 1 Facebook 2 hani kurşun sıksan geçez geceden 1 güne bir tespit bırak 3 görülmemesi gereken şehirler 2 sude 2 avustralya'da develerin öldürülme kararı 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Vali Elban'dan Urla'daki yangına dair açıklamaNuman Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıDMM, Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddiaları yalanladıBorsa günü düşüşle tamamladıValilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?