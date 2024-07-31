eş durumu çkys

eş durumu tayinim olumlu geldi çkys de yeni yerine atanmış ama eski yerinden ayrılış yapmamış diye görünüyor. ckys ye düşünce ne yazıyor yoksa bu şekilde ckys ye düşmüş mu oluyorum

eş durumu tayinim olumlu geldi çkys de yeni yerine atanmış ama eski yerinden ayrılış yapmamış diye görünüyor. ckys ye düşünce ne yazıyor yoksa bu şekilde ckys ye düşmüş mu oluyorum