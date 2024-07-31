Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2024 18:05
eş durumu çkys
eş durumu tayinim olumlu geldi çkys de yeni yerine atanmış ama eski yerinden ayrılış yapmamış diye görünüyor. ckys ye düşünce ne yazıyor yoksa bu şekilde ckys ye düşmüş mu oluyorum

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