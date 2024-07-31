Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Temmuz 2024 18:21
engelli araç alimi
merhaba benim engelim psikiyatriden sıfır araç alırken bende ÖTV indiriminden yararlanabilirmiyim

Çok Yazılan Konular

Emekliliğim dolmak üzere bilgisi olanEKPSS Tercih hakkım var mı ?Sonradan engelli olan sözleşmeli memur

Sözlük

3 dakika içinde entry düzenleme şansı 3 divan edebiyatından bir beyit bırak 1 el oğlu 1 othello sendromu 1 merdivenlerden kaymak 1 paris yeşili 1 entry kelimesinin türkçesi 1 Sözlükte sohbet edememek 4 pişmanlıklarımız 1 kuan 3

Son Haberler

Vali Elban'dan Urla'daki yangına dair açıklamaNuman Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıDMM, Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddiaları yalanladıBorsa günü düşüşle tamamladıValilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?