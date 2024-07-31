Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 18:48
İcra sonrasında kredi kartı alabilmek

Meslekten önce kalma icra dosyalarım vardı ve varlık yönetim şirketlerine devroldular. 6-7 ay kadar önce hepsini kapattım icra dairesinden borcu yoktur yazısı da aldım.Aynı zamanda da vakıfbanktan blokeli kredi kartı aldım düzenli kullanıp ödüyorum. 12 aydan önce findeks puanı hesaplanmıyormuş bu şirketlere dosyanız düşünce. Vakıfbanka gidip maaş müşterisi olmama rağmen kredi veya normal kredi kartı vermediler sistem o pencereyi bile açmadı dedi bankacı. Diğer bankalarda anında red veriyor. Nasıl bir yol izlemeliyim mutlaka 12 ay sürecin geçmesini beklemek mi gerekli acil ihtiyaç hasıl olduğu için soruyorum şimdiden teşekkürler.

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