Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 19:04
Müdür yardımcılığından istifa edip öğretmenliğe geçmek

Merhaba

2 yıldır idareciyim, meslek dersi öğretmeniyim

İstifa edip.öğretmenliğe geçmek istiyorum

Okulumda norm yok, ilçede tek olduğu için ilçede de yok. Başka ilçedeki boş norma geçmek istiyorum

Yöneticilik görevinden ayrılanların öğretmen olarak atanmalarına ilişkin hüküm Mart ayında değiştirildi.

Aşağıdaki maddeye göre benim isteğim mümkün değil mi artık?

.....dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar, alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması hâlinde, ilçede boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak


Sevdim-Seni
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 19:34

Yönetmelikteki bu madde istifa yoluyla istedigi ilceye veya okula gitmek isteyenleri engellemek icin yapildi. Onceki hali ozellikle buyuksehirlerde çok kullaniliyordu.

O yuzden simdi norm fazlasi bile olsaniz eski ilcenize gönderirler. Okulda veya ilcede norm fazlasi olursunuz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İkinci il içi yer değiştirme sonucunu açıklayan illerArtan müdür yardımcıları istifalarıDoğum izni..Öğretmenlik meslek kanunu sonbahara kaldı...İl içi açık olan okula atama yapılmamasıÜcretli öğretmenlikSağlık durumu mazeretiMeslekten atılmak için daha ne yapayımÖğretmenin tam adı okul internet sitesinde tam olarak mı yayınlanmalıdır?Yeniden idarecilik

Sözlük

Blame the Game 2024 1 kurtlar vadisi replikleri 2 güne bir tespit bırak 3 özlem 2 yaş 35 yolun yarısı 2 bağdat 1 hani kurşun sıksan geçez geceden 1 farabi 3 Sözlükte sohbet edememek 4 Cheri Cheri Lady 3

Son Haberler

Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli olduPolis kıyafetiyle kuyumcu soyan 5 kişi tutuklandıEski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı9 yaşındaki ikiz kardeşler derede boğulduBMGK, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?