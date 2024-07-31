Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Temmuz 2024 19:49
es durumu tayini özel güvenlik
ozel guvenlik kimlik kartına 1 aya kadar sahip olucam. kpss ile atanmak istiyorum. bulunduğum il olmazsa baska bir yere atanirsam es durumu tayini için kaç yıl beklemem gerekecek?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Temmuz 2024 19:54
Önce atanın da sonra bunlara çok kafa yoracaksınız zaten. Şimdiden düşünürseniz yıpranırsınız.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Temmuz 2024 19:56
Önce hangi kuruma atanacaksınız kadrolu mu sözleşmeli mi olacak atandığınız kurumun varsa tayin şartları nedir vs bunları netleştirmeden bu soruya cevap verilemez.
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