Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 20:08
Mebbis hizmet süresi hakkında
başvurular kısmından il içi başvuru kısmına girdiğimde toplam hizmet süremle, kişisel bilgilerden hizmet süresi modülündeki hizmet süren farklı sebebi nedir? birinde X yıl 8 ay 28 gün diyor, diğerinde X yıl 3 ay 28 gün diyor..

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 20:28

Tayin başvuru şartlarında 31 Aralık tarihi itibariyle üç yılını doldurmak şartı varsa başvuru ekranında da 31 Aralık'a kadar süre hesaplanıp yer alır.

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