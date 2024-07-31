Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Temmuz 2024 20:40
Satınalma birimi iş süreci

Merhaba arkadaşlar. Satınalma biriminde iş ile ilgili evrak sürecini hangi aşamada hangi evrak hazırlanıyor yazar mısınız. Satınalma ile ilgili sosyal medya grubları varmı


Ergulu
Aday Memur
31 Temmuz 2024 21:16
Doğrudan temin ve ihale yapılıyor. Doğrudan teminde piyasa araştırılması, yaklaşık maliyet ve muayene kabul evrağı oluşturuluyor sgb den. O evraklar imzalandıktan sonra mys sisteminden ödeme yapılıyor. Detaylı iş baya
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