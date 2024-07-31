Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2024 21:29
Yedek astsubaylık memuriyetten sayılır mı?

Tayin için geçen süreden sayılır mı?


lDeimosl
Genel Müdür
31 Temmuz 2024 21:48

Memuriyetten sayılır, 3+1 süresinden sayılmaz.

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