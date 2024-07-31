Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Temmuz 2024 22:06
ücretsiz izindeyken tayin
merhaba arkadaşlar ücretsiz izine ayrılmayı düşünüyorum. ücretsiz izindeyken il dışı tayin yapabiliyor muyum ? lütfen yardımcı olur musunuz

Sedafa
Aday Memur
31 Temmuz 2024 23:07

Ben doğum sonrası ücretsiz izindeyken Antep'ten Bursa'ya tayin oldum. Tayin başvurusu yapabiliyorsunuz ama ckys ye düşmek için, tayin işlemlerini gerçekleştirebilmek için baslayis yapmanız lazım . Tayin islemlerinizi hallettikten sonra eğer hakkınız devam ediyorsa yeni yerinizde tekrar ücretsiz izne devam edebiliyorsunuz


Elif.18
Aday Memur
31 Temmuz 2024 23:14
teşekkür ederim tayin sonucunuz açıklanınca başlangıç yaptınız değil mi başvuru yapar yapmaz gerek yok başlangıç yapmaya
Sedafa, 27 dk. önce

Ben doğum sonrası ücretsiz izindeyken Antep'ten Bursa'ya tayin oldum. Tayin başvurusu yapabiliyorsunuz ama ckys ye düşmek için, tayin işlemlerini gerçekleştirebilmek için baslayis yapmanız lazım . Tayin islemlerinizi hallettikten sonra eğer hakkınız devam ediyorsa yeni yerinizde tekrar ücretsiz izne devam edebiliyorsunuz


Sedafa
Aday Memur
31 Temmuz 2024 23:22

Evet önce yeriniz belli olsun tayin kesinlessin hatta ckys ye düşmeler başlasın takip edin. Ona göre hastanenizle iletişim kurup baslayis yapmak istiyorum diye dilekçe vermeniz lazım. O kısmını personel özlük birimiyle görüşüp tarihleri ayarlarsiniz. Baslayis yaptıktan sonra ckys ye düşene kadar geçen sürede ben yıllık izin almıştım (başhemşireyle görüşüp)çocuğum küçük oldugu için çalışmaya gidemedim . Öyle bir durumunuz varsa siz de öyle yapabilirsiniz

Elif.18, 20 dk. önce
teşekkür ederim tayin sonucunuz açıklanınca başlangıç yaptınız değil mi başvuru yapar yapmaz gerek yok başlangıç yapmaya
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