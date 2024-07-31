Beni kurtarmaya yardım edecek birşey yazar mısınız?

Merhaba. İçimi dökmek istiyorum. Majör depresyon okb ve anksiyete hastasıyım. Aşırı uyuma sorunum da var. 2 günde 36 saat olduğu oluyor. Terapi görüyorum. Yeni etkilerini görmeye başladım. Silkinip kendime gelmeye çok ihtiyacım var! Kamuda olmama rağmen işimden olmak üzereyim bu yüzden!

Merhaba. İçimi dökmek istiyorum. Majör depresyon okb ve anksiyete hastasıyım. Aşırı uyuma sorunum da var. 2 günde 36 saat olduğu oluyor. Terapi görüyorum. Yeni etkilerini görmeye başladım. Silkinip kendime gelmeye çok ihtiyacım var! Kamuda olmama rağmen işimden olmak üzereyim bu yüzden!