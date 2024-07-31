Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Temmuz 2024 22:31
Beni kurtarmaya yardım edecek birşey yazar mısınız?
Merhaba. İçimi dökmek istiyorum. Majör depresyon okb ve anksiyete hastasıyım. Aşırı uyuma sorunum da var. 2 günde 36 saat olduğu oluyor. Terapi görüyorum. Yeni etkilerini görmeye başladım. Silkinip kendime gelmeye çok ihtiyacım var! Kamuda olmama rağmen işimden olmak üzereyim bu yüzden!

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