KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Temmuz 2024 22:39
Avukat arkadaşlara soru

Merhabalar, konuyu nereye açacağımı bilemeidğimden direkt sormak istedim. Arkadaşlar 2015te kardeşim bir üniversiteye önlisans olarak yerleşti oradan 2016 senesinde memleketimizdwki başka bir üniversiteye yatay geçiş yaptı. Bu üniversitede eğitime başladıktan sanırım 2 hafta sonra bizi çağırıp yanlışlıkla kayıt alındığını aslında yedekteyken elektrik kesintisi sırasında asıl olarak geçiş yapıldığı söylendi. Bize sanırım o anki şaşkınlığımıza da güvenerek istersek 2 yıllıktan 4 yıllığıa geçiş hapabileceğimizi zaten puanımızın yettiği söylendi kardeşim de doğal olarak kabul etmek zorunda kaldı. Garip bir şekilde önlisanstan yatay geçişle lisansa yerleşmiş bulundu kardeşim. Ve biz o zamanki toylukla bu işin aslını astarını da soruşturmadık kardelim de hırs etti sonraki sene önlisans yerleştiği bölümü yazdı lisansa devam ederken onu da okudu. Hoş işe yaramıyormuş onu da sonradan öğrendik de. Şimdi böyle bir şeyin hukuki bir yaptırımı olabilir miydi dava açsak tazminat hükmedebilir miydik merak etmekteyim. Zamanaşımı bu gibi durumlarda ne kadar işler bilmiyorum ama kardeşim bu okul macerası yüzünden tüm hayatını dondurdu gibi bir şey. İstediği olmayınca olanı da istemedi ve süreç hepimizi yıprattı bir şekilde. Yapar mıyım bilmiyorum ama manevi tazminat davası açsam mı diye düşünüyorum bazen. Akıl verecek birileri varsa minnettar olurum.


Kerem06061
Memur
31 Temmuz 2024 22:49

Trafoya kedi girmiştir.Aç davayı

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