Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Temmuz 2024 22:58
Anasınıfındaki idarecilerin İlkokula mı geçecek?

Arkadaşlar iyi akşamlar, dönüşümden- kapatmadan dolayı açığa çıkan anasınıfı müdür yardımcılarını ilkokulların idareci kadrosuna mı alacaklar?

Örneğin ilkokulda müdür yardımcılığı kadrosu çeşitli sebeple boşaldı, oraya anasınfındaki kişi mi geçecek? Ne yer değiştirmeye ne de ilk atama müdür yardımcılığına açık göstermeden? Bir de bunun bir süresi var mı? Ne zaman açığa çıkacak oradaki arkadaşlar ?

Bilen varsa yazarsanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İkinci il içi yer değiştirme sonucunu açıklayan illerArtan müdür yardımcıları istifalarıDoğum izni..Öğretmenlik meslek kanunu sonbahara kaldı...İl içi açık olan okula atama yapılmamasıÜcretli öğretmenlikSağlık durumu mazeretiMeslekten atılmak için daha ne yapayımÖğretmenin tam adı okul internet sitesinde tam olarak mı yayınlanmalıdır?Yeniden idarecilik

Sözlük

uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 1 Bugün olanlar 1 othello sendromu 1 bağdat 1 metazori 1 şu an çalan şarkı 2 el oğlu 1 3.dünya savaşı 1 güne bir söz bırak 6 bayanların çantaları 2

Son Haberler

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' sinyali: Eylülde masada olabilirBabasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: Şiddete eğilimliyimBolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın öldüCezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdüAbdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?