Meslekten istifa etmeyi düşünüyorum

Reyizim, bu söylediklerin doğru mu yalan mı bilmem fakat doğru olduğunu varsayarak cevap veriyorum. Ne yaşadığını en iyi sen bilirsin fakat eğer polis memurluğu mesleğini kafanda bitirdiysen ve istifa esen de sana koymayacaksa, ben olsam atılmaya ramak kala istifa ederdim.

Düşünsene, amir bir şey diyor yapmıyorsun. Rapor tutarım diyor. Getir beraber tutalım diyorsun. Faşo ağaya bağlarsın. Kovirmisen ağam misali. Ağam bu nöbetin esansı eksik.

Zaten çoğu memur işsiz kalma korkusu yüzünden bu kadar strese giriyor. Senin öyle bir korkun kalmamış olacak. Korkusuz polis olursun işte. En fazla seni istifaya zorlayacak şekilde mobbing yaparlar, sen de istifanı basar gidersin. Eğer güvendiğin dağlara kar yağmayacaksa ve istifa kararın kesinse keyfini çıkar.