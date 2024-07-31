Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 23:07
Meslekten istifa etmeyi düşünüyorum

Değerli polis memuru meslektaşlarım, malumunuz gün geçtikçe zorlaşan çalışma koşulları, sağlık problemleri, gelecek adına belirsiz yaşam standardı ve ailevi ihmallarlık nedeniyle meslekten artık heves alamaz oldum. Amir müdürlerin keyfi uygulamaları, adaletsiz birim rostasyonları cabasıdır. Şuan hali hazırda, öncelikle Yüce Allahın ikramı ve izniyle iyi sayılır derecede maddi imkanım bulunmakta, paramda haram yoktur ve alın teri birikimim ile ailemin tasarrufundan kaynaklı ticari kazancımız sayılır. Mesleği bırakma konusunda kararımı verdim ancak bunu erteleme noktasında fikirlerinize ihtiyacım var. 3-4 yıl gibi bir süreye ihtiyacım var ancak sosyo ekonomik şartlar, ülke ekonomisi ve jeopolitik durum sanırım bu süreyi zor kılıyor. Muhtemel beş yıl içerisinde zorlu şartlarla karşılaşacaz. Bu durumu riske atmak istemiyorum ve istifa etmeyi yakın zamanda düşünüyorum. Sizce bir seçim dönemi bekleme riskine girilirmi, ?


Kırmızı Hap
Aday Memur
31 Temmuz 2024 23:33

Reyizim, bu söylediklerin doğru mu yalan mı bilmem fakat doğru olduğunu varsayarak cevap veriyorum. Ne yaşadığını en iyi sen bilirsin fakat eğer polis memurluğu mesleğini kafanda bitirdiysen ve istifa esen de sana koymayacaksa, ben olsam atılmaya ramak kala istifa ederdim.

Düşünsene, amir bir şey diyor yapmıyorsun. Rapor tutarım diyor. Getir beraber tutalım diyorsun. Faşo ağaya bağlarsın. Kovirmisen ağam misali. Ağam bu nöbetin esansı eksik.

Zaten çoğu memur işsiz kalma korkusu yüzünden bu kadar strese giriyor. Senin öyle bir korkun kalmamış olacak. Korkusuz polis olursun işte. En fazla seni istifaya zorlayacak şekilde mobbing yaparlar, sen de istifanı basar gidersin. Eğer güvendiğin dağlara kar yağmayacaksa ve istifa kararın kesinse keyfini çıkar.


datemov174
Aday Memur
31 Temmuz 2024 23:41
ülke ekonomisi kötüye giderse ilk önce özel sektör çöker istifa edeceksen yarın etmelisin 5 sene sonraya planmı yapılır. ve istifa edeceksen şu kan emici bankalara kazık at çekebileceğin kadar kredi çek üstüne bişey alma hep bankamı bizi öpecek :)

Joplu Çoban
Memur
31 Temmuz 2024 23:58
Haha güldürdün reis gerçekten durumum iyi ama zor durumdaki meslektaşların gönlü kırılmasın diye telaffuz etmedim. Dediğin kısma şu aşamada girmiş sayılırım artık umursamaz bir haldeyim ancak devlet vazifemi sonuna kadar sağlıyorum.
Kırmızı Hap, Dün

Reyizim, bu söylediklerin doğru mu yalan mı bilmem fakat doğru olduğunu varsayarak cevap veriyorum. Ne yaşadığını en iyi sen bilirsin fakat eğer polis memurluğu mesleğini kafanda bitirdiysen ve istifa esen de sana koymayacaksa, ben olsam atılmaya ramak kala istifa ederdim.

Düşünsene, amir bir şey diyor yapmıyorsun. Rapor tutarım diyor. Getir beraber tutalım diyorsun. Faşo ağaya bağlarsın. Kovirmisen ağam misali. Ağam bu nöbetin esansı eksik.

Zaten çoğu memur işsiz kalma korkusu yüzünden bu kadar strese giriyor. Senin öyle bir korkun kalmamış olacak. Korkusuz polis olursun işte. En fazla seni istifaya zorlayacak şekilde mobbing yaparlar, sen de istifanı basar gidersin. Eğer güvendiğin dağlara kar yağmayacaksa ve istifa kararın kesinse keyfini çıkar.


Joplu Çoban
Memur
01 Ağustos 2024 00:00
Özel sektör bugün zorlansın yarın yeni sektör ortaya çıkar hasılı para piyasası daimidir. Ancak mesleki çalışma şartları kilitlendimi mesele 12/12 gibi yıl bazında çalışma sistemine geçilmesi vs kastım bu tür olağan üstü durumla karşılaşmak.
datemov174, Dün
ülke ekonomisi kötüye giderse ilk önce özel sektör çöker istifa edeceksen yarın etmelisin 5 sene sonraya planmı yapılır. ve istifa edeceksen şu kan emici bankalara kazık at çekebileceğin kadar kredi çek üstüne bişey alma hep bankamı bizi öpecek :)

adsız_cengaver
Memur
01 Ağustos 2024 00:35

1 yıl ücretsiz izin al duruma bak durumu beğenmezsen gel başla durumun iyiyse gelme


Joplu Çoban
Memur
01 Ağustos 2024 03:10
mantıklı bir fikir teşekkürler
adsız_cengaver, Bugün

1 yıl ücretsiz izin al duruma bak durumu beğenmezsen gel başla durumun iyiyse gelme


adsız_cengaver
Memur
01 Ağustos 2024 04:08

Yapman gereken bu çünkü tam net fikrin yok bırakıp gitsen geri gelemezsin.1 yılda fikrin tam oturur.olmadi sağlık raporu alıp devam edersin.hic bise kaybetmessin

Joplu Çoban, 10 saat önce
mantıklı bir fikir teşekkürler
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