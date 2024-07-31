Meslekten İstifa

Değerli polis memuru meslektaşlarım, malumunuz gün geçtikçe zorlaşan çalışma koşulları, sağlık problemleri, gelecek adına belirsiz yaşam standardı ve ailevi ihmallarlık nedeniyle meslekten artık heves alamaz oldum. Amir müdürlerin keyfi uygulamaları, adaletsiz birim rostasyonları cabasıdır. Şuan hali hazırda, öncelikle Yüce Allahın ikramı ve izniyle iyi sayılır derecede maddi imkanım bulunmakta, paramda haram yoktur ve alın teri birikimim ile ailemin tasarrufundan kaynaklı ticari kazancımız sayılır. Mesleği bırakma konusunda kararımı verdim ancak bunu erteleme noktasında fikirlerinize ihtiyacım var. 3-4 yıl gibi bir süreye ihtiyacım var ancak sosyo ekonomik şartlar, ülke ekonomisi ve jeopolitik durum sanırım bu süreyi zor kılıyor. Muhtemel beş yıl içerisinde zorlu şartlarla karşılaşacaz. Bu durumu riske atmak istemiyorum ve istifa etmeyi yakın zamanda düşünüyorum. Sizce bir seçim dönemi bekleme riskine girilirmi, ?

Değerli polis memuru meslektaşlarım, malumunuz gün geçtikçe zorlaşan çalışma koşulları, sağlık problemleri, gelecek adına belirsiz yaşam standardı ve ailevi ihmallarlık nedeniyle meslekten artık heves alamaz oldum. Amir müdürlerin keyfi uygulamaları, adaletsiz birim rostasyonları cabasıdır. Şuan hali hazırda, öncelikle Yüce Allahın ikramı ve izniyle iyi sayılır derecede maddi imkanım bulunmakta, paramda haram yoktur ve alın teri birikimim ile ailemin tasarrufundan kaynaklı ticari kazancımız sayılır. Mesleği bırakma konusunda kararımı verdim ancak bunu erteleme noktasında fikirlerinize ihtiyacım var. 3-4 yıl gibi bir süreye ihtiyacım var ancak sosyo ekonomik şartlar, ülke ekonomisi ve jeopolitik durum sanırım bu süreyi zor kılıyor. Muhtemel beş yıl içerisinde zorlu şartlarla karşılaşacaz. Bu durumu riske atmak istemiyorum ve istifa etmeyi yakın zamanda düşünüyorum. Sizce bir seçim dönemi bekleme riskine girilirmi, ?