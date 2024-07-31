Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Temmuz 2024 23:07
Meslekten İstifa
Değerli polis memuru meslektaşlarım, malumunuz gün geçtikçe zorlaşan çalışma koşulları, sağlık problemleri, gelecek adına belirsiz yaşam standardı ve ailevi ihmallarlık nedeniyle meslekten artık heves alamaz oldum. Amir müdürlerin keyfi uygulamaları, adaletsiz birim rostasyonları cabasıdır. Şuan hali hazırda, öncelikle Yüce Allahın ikramı ve izniyle iyi sayılır derecede maddi imkanım bulunmakta, paramda haram yoktur ve alın teri birikimim ile ailemin tasarrufundan kaynaklı ticari kazancımız sayılır. Mesleği bırakma konusunda kararımı verdim ancak bunu erteleme noktasında fikirlerinize ihtiyacım var. 3-4 yıl gibi bir süreye ihtiyacım var ancak sosyo ekonomik şartlar, ülke ekonomisi ve jeopolitik durum sanırım bu süreyi zor kılıyor. Muhtemel beş yıl içerisinde zorlu şartlarla karşılaşacaz. Bu durumu riske atmak istemiyorum ve istifa etmeyi yakın zamanda düşünüyorum. Sizce bir seçim dönemi bekleme riskine girilirmi, ?

Kırmızı Hap
Aday Memur
31 Temmuz 2024 23:33

Reyizim, bu söylediklerin doğru mu yalan mı bilmem fakat doğru olduğunu varsayarak cevap veriyorum. Ne yaşadığını en iyi sen bilirsin fakat eğer polis memurluğu mesleğini kafanda bitirdiysen ve istifa esen de sana koymayacaksa, ben olsam atılmaya ramak kala istifa ederdim.

Düşünsene, amir bir şey diyor yapmıyorsun. Rapor tutarım diyor. Getir beraber tutalım diyorsun. Faşo ağaya bağlarsın. Kovirmisen ağam misali. Ağam bu nöbetin esansı eksik.

Zaten çoğu memur işsiz kalma korkusu yüzünden bu kadar strese giriyor. Senin öyle bir korkun kalmamış olacak. Korkusuz polis olursun işte. En fazla seni istifaya zorlayacak şekilde mobbing yaparlar, sen de istifanı basar gidersin. Eğer güvendiğin dağlara kar yağmayacaksa ve istifa kararın kesinse keyfini çıkar.

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