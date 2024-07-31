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31 Temmuz 2024 23:11
Özel sektör eş durumu tayini

Son 2 yıl İçerisinde 360 gün ne demek? (ACİL)

Eş durumundan tayin başvurusu için mevzuatta belirtilen ''Başvuru tarihinden itibaren son iki yıl içerisinde 360 gün sigorta priminin ödenmiş olması....'' şartındaki ''son iki yıl'' ibaresinden ne anlamamız gerekli?

Örneğin; başvuru tarihi 01.08.2024 ise son iki yıl geriye dönersek 01.08.2022 den itibaren mi işe başlamış olmalı? Eşim 2023 ocakta işe başladı 360 gün şartını sağlıyor eş durumundan tayin isteyebilir miyim bu halde?

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