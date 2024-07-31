Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
31 Temmuz 2024 23:16
Bursa il içi BECAYİS Çok acill

Bursa Şehir hastanesi verilir Çekirge Devlet Hastanesi , Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi alınır

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