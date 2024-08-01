KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2024 00:23
İptali istenen sorular

İptali istenen sorular için itiraz dilekçeleri verildi neden hala açıklama yok bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

Kpss puan hesaplamaKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama Tahminleri2024/1 SGK İcra Memuru Olarak Atananlar Sorun Cevaplayayım (İcra memuruyum)2024/1 açıklandı nihayetEüaş maaş hakkında2024/1 ne zaman iş başı olur Memur olmak hk.TKİ 2024/1 AtananlarAtanma SorunsalıEskişehir Seyitgazi Eti maden

Sözlük

dünyanın en değerli şeyi 2 Hayaller iyiki varlar 1 Hengel Mantısı 1 gözleme 1 3 dakika içinde entry düzenleme şansı 3 psikoloğa gitmek 1 güne bir söz bırak 6 Yemek yaparken dans etmek 2 uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 1 paris yeşili 1

Son Haberler

Evlendirme memurlarına harcırah ödenir mi?AK Partili Vekil Türkeş, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti1 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıCevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci varTFF'den mavi kartlı oyuncular hakkında açıklama

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?