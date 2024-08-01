Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2024 01:15
Yataklı servisler
Merhabalar hepimize Serviste hastanın yatak çarşaflar kirlendi, bunu temiz çarşafla kim değiştirir ? hasta yakını mı yoksa temizlik personeli mi? bununla ilgili bir yönetmelik tarzı bir şey var mı ya da bir yazı

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