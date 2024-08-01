Yataklı servisler

Merhabalar hepimize Serviste hastanın yatak çarşaflar kirlendi, bunu temiz çarşafla kim değiştirir ? hasta yakını mı yoksa temizlik personeli mi? bununla ilgili bir yönetmelik tarzı bir şey var mı ya da bir yazı

Merhabalar hepimize Serviste hastanın yatak çarşaflar kirlendi, bunu temiz çarşafla kim değiştirir ? hasta yakını mı yoksa temizlik personeli mi? bununla ilgili bir yönetmelik tarzı bir şey var mı ya da bir yazı