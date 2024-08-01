Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 01:42
Güvenlik görevlisi mi olsam!

Avm de görevli güvenlik görevlisi 42 bin lira maaş alıyor.Günlük 8 saat çalışma.Kimseye çene yormak zorunda değilsin. Şiddet riski olursa belindeki silahtan korkarlar.Üniforma ve silahtan ötürü daha çok saygı duyulursun.Aynı paraya yaptığımız işe bakın.Bi de üstüne hak etmiyormuşuz gibi her kesimden eleştiri.

Güvenlik görevlisi olmak lazım.Çekilir çile değil bizimkisi

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