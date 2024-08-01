Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 07:15
uzman öğretmenlik sür
31 Aralık sonrası bi tarihi baz almaları imkansız mı uzmanlık için?

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
01 Ağustos 2024 08:06
siz inşallah bir alın önce de süresini sonra düşünürsünüz bence.

aa.gülçiçek1100
Memur
01 Ağustos 2024 08:26
hocam inşAllahı maşallahı sormadım. hep 31 Aralık mı baz alınıyor ileri bi tarih de baz alınabilir mi onu sordum. bilen varsa yazarsa sevinirim
şaşkın tarihçi, 2 saat önce
siz inşallah bir alın önce de süresini sonra düşünürsünüz bence.

Pelinin1
Şef
01 Ağustos 2024 09:18

31 aralık hiç baz alınmadı 4 ekim tarihi baz alındı

aa.gülçiçek1100, 1 saat önce
hocam inşAllahı maşallahı sormadım. hep 31 Aralık mı baz alınıyor ileri bi tarih de baz alınabilir mi onu sordum. bilen varsa yazarsa sevinirim
Toplam 3 mesaj

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