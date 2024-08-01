Temmuz zamları ve enflasyonu !

Keşke gerçekten enflasyon düşse de zam da almasak, ama malesef herşeyin fiyatı aşırı pahalı, ve bence biz yine emekliye nazaran bir nebze iyiyiz, ocak ayında yüzde 10 zamla emekli ne yapar bilmiyorum

Tabi ki memur emeklisi yüzde 10 alıcak, ama işçi emeklisi daha çok alıcak çünkü yüzde 10 onlardan düşmeyecek

Ocak ayında işçiye memur kadar zam verip daha sonrasında memura düşük zam vermeleri asla hakkaniyetli değil ve kul hakkı