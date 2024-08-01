Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 08:42
Temmuz zamları ve enflasyonu !

Hayret ... Her ay açılan geleneksel aylık enflasyon tahminleri başlıkları bu ay yok sanırım.Gelen okkalı zamlardan sonra temmuz ayı için bir başlık açmak gerekli hale geldi. Son zamanlarda gündemden biraz habersiz oldugum için gelen zamlara çok hakim değilim.Ancak elektrik ve doğalgazda gelen % 38 lik zam , şehiriçi ulaşıma gelen ortalama % 40 lık zamlar var aklımda.Sadece bu artıslar bile aylık enflasyonu önemli ölcude artıracak sanırım. Temmuz ayı enflasyonu ne olur sizce ?


Son Samurai67
Aday Memur
01 Ağustos 2024 08:55
Cevdet Yılmaz 2 güne bir dezenformasyon dönemi başladı diyor. isterse sayısız ürüne sınırsız zam gelsin. Padişah ne derse o. artık çift haneli zam ve 1 üstü enflasyon oramı beklemeyin

ice.mann
Memur
01 Ağustos 2024 09:01

2025 Ocakta en fazla yüzde 10 zam gelir. 6+4 olur muhtemelen


dca23
Şef
01 Ağustos 2024 09:10

elektriğe, benzine, iğneden iğliğe herşeye zam gelmesine rağmen biz %5-6 olur mu acaba diyorken merkez bankası enflasyon anketi açıkladı, %2,56. şaka gibi. o yüzden artık kimsenin umurunda değil, fiyatlar arttıkça TUİK enflasyonu düşük açıklamaya devam ediyor. Adamlar kiraları 5bin baz alıyormuş rakamlar da TUİK'in içinden elini vicdanına koyan bir TUİK çalışanı tarafından sızdırıldı. O yüzden %3 den yüksek gelmeyecektir. Ocak zammıız da %9-12 arasında olacak. Altına inmesi de üstüne çıkması da mucize olur.


Pelinin1
Şef
01 Ağustos 2024 09:26

Keşke gerçekten enflasyon düşse de zam da almasak, ama malesef herşeyin fiyatı aşırı pahalı, ve bence biz yine emekliye nazaran bir nebze iyiyiz, ocak ayında yüzde 10 zamla emekli ne yapar bilmiyorum

Tabi ki memur emeklisi yüzde 10 alıcak, ama işçi emeklisi daha çok alıcak çünkü yüzde 10 onlardan düşmeyecek

Ocak ayında işçiye memur kadar zam verip daha sonrasında memura düşük zam vermeleri asla hakkaniyetli değil ve kul hakkı


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
01 Ağustos 2024 09:49

TUİK e göre kira bedelinin 6 bin TL, Doktor Muayenesinin 34 TL olduğu! bir yerde %1 enflasyon bile fazla! Sen al 30-40 bin TL maaş git doktora 34 TL ye muayene ol! ne ala memleket! birde enflasyon var de! TUİK teki abilerimiz vicdanlı biraz ki artı çıkarıyorlar! Buna da şükür ya eksi çıkarlarsa, biz nasıl gider 2 bin 3 bin TL muayene ücreti öderiz! 20-30 bin TL kira ederiz!

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