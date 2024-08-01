eğitim tayini iptali

eğitim tayini ile gittiğim yerde 1 ay gibi bi süre geçti eğitm tayinini iptal edip geri dönmek istiyorum bunun için okul ile ilişkimi kesmemmi gerekiyor yoksa bulunduğum hastaneye eğitim hakkımdan vazgeçiyorum benzeri dilekçe yazmam yeterli olurmu? bilgisi olan varmı

eğitim tayini ile gittiğim yerde 1 ay gibi bi süre geçti eğitm tayinini iptal edip geri dönmek istiyorum bunun için okul ile ilişkimi kesmemmi gerekiyor yoksa bulunduğum hastaneye eğitim hakkımdan vazgeçiyorum benzeri dilekçe yazmam yeterli olurmu? bilgisi olan varmı