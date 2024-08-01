Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2024 09:07
eğitim tayini iptali
eğitim tayini ile gittiğim yerde 1 ay gibi bi süre geçti eğitm tayinini iptal edip geri dönmek istiyorum bunun için okul ile ilişkimi kesmemmi gerekiyor yoksa bulunduğum hastaneye eğitim hakkımdan vazgeçiyorum benzeri dilekçe yazmam yeterli olurmu? bilgisi olan varmı

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