Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 09:39
müdür tarafından watsaptan engellenme
merhaba bir soru sormak istiyorum. Ben saglik bakanligi bünyesinde engelli personel olarak çalışmaktayım.engel durumuyla alakalı müdüre gidip bu hafta sik sik hastaneye gideceğimi söyledim oda tamam git işlerini hallet dedi gittiğimde yine kendisine watsaptan bilgi verdim hastanedeki fenalaştı ve acil serviste tedavi gördüğüm için o gün muayene olamadım ertesi günü gene gittim kendisi bana sik sik gideceğimi söyledim tamam dediği için. sonra hastanedeyim benu aradı ve neredesiniz dedi bende hastanede olduğumu söyledim hakkımda görev başında değil diye tutanak tutturdu bende kendisine hastane de olduğum ici n barkod ve kaydımı attım neden bu şekilde mobing yaptığını sordum oda beni direk engelledi. ertesi günü yine hastanede olmam gerektgi ici kendisine bilgi veremedim engellemiş olduğu için iletişim hakkımı engellediğini bunun kanunda yasal bir mevzuatı suçu teşkil ediyormu bilen varsa yardımcı olursa sevinirim

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