Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ağustos 2024 10:04
1 Ağustos Resmi gazete de yayınlanan Dış Kaynak astsubay yönetmeliği
1 Ağustos 2024 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 32619 YÖNETMELİK Milli Savunma Bakanlığından: DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür. fikirleriniz?

manidar06
Aday Memur
01 Ağustos 2024 11:21
ne demek istiyor yani dış kaynak mı kaldırıldı

Moşiyah01
Aday Memur
01 Ağustos 2024 11:25

2021 yılında iyiki bu olacakları ön görüp eğitime gitmişim yoksa mesleğe giremeyecektim dış kaynakların önü kesildi geçmiş olsun.


ornetorenk
Şube Müdürü
01 Ağustos 2024 12:06

Kaldırılmadı, aynı gün yayımlanan "FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ile mevzuatlar birleştirildi.

manidar06, 2 saat önce
ne demek istiyor yani dış kaynak mı kaldırıldı
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