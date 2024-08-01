Özürsüz ve Mazeretsiz Göreve gelmemek

Sağlık mazereti olan memura özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemek suçlamasıyla ceza verilemez.

T.C.

İZMİR

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İKİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2024/607

KARAR NO : 2024/842

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Bu durumda, davacı hakkında düzenlenen hastalık raporlarının ilgili Yönetmelikte belirlenen prosedüre uygun olarak alınmadığı ileri sürülebilirse de, bu raporların fenne uygun olmadığı yolunda davalı idarece yapılmış bir tespit bulunmadığı dikkate alındığında, davacının göreve gelmediği dönemde sağlık mazeretinin bulunduğunun kabulü ile "özürsüz ve mazeretsiz olarak toplam 3-9 gün kesintisiz olarak göreve gelmeme fiilinin sübut bulmadığı açık olduğundan, davacının sübuta ermeyen bu eylemi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-b maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, aksi yöndeki başvuruya konu mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Nitekim, benzer bir konuda Dairemizce verilen 17/09/2020 tarih ve E:2020/667, K:2020/1134 sayılı karar, temyiz incelemesi sonucu Danıştay 12 nci Dairesinin 23/11/2023 tarih ve E:2020/5114, K:2023/5999 sayılı kararı ile onanmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, İzmir 4. İdare Mahkemesinin10/01/2024 tarih ve E:2023/1017, K:2024/54 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline,